„Mitmischen digital! Im Hauptstadtstudio Berlin“ BR-Publikumsaktion am 26. und 29. April 2022

2022 sind Interessierte nun im Hauptstadtstudio Berlin dabei. Sie erfahren, wie Bundespolitik aus Berlin nach Bayern kommt. Sie können miterleben, wie crossmediales Arbeiten funktioniert, selbst Themen auswählen und Texte schreiben, also mehr, als nur den Korrespondentinnen und Korrespondenten über die Schulter zu schauen.

An zwei Tagen, Dienstag, 26., und Freitag, 29. April, begleiten jeweils 25 Teilnehmende den Arbeitsalltag der Hauptstadtredaktion. Eine Anreise nach Berlin ist nicht nötig, denn Mitmischerinnen und Mitmischer können online und bequem von daheim aus teilnehmen, via Microsoft Teams (kein eigener Zugang nötig).