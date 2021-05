"Mitmischen! regional“ BR-Publikumsaktion vom 21. bis 25. Juni

Einblick in die journalistische Arbeit, Transparenz und kritischer Austausch – das ist das Ziel von "Mitmischen!“, der Publikumsaktion des Bayerischen Rundfunks. 2021 findet die Aktion zum dritten Mal statt, mit einem Schwerpunkt in den großen BR Studios in der Region. Interessierte können digital in den Redaktionsalltag eintauchen, Moderatorinnen und Moderatoren kennenlernen und mit Programmverantwortlichen diskutieren.