Neu im BR Fernsehen Michl Müller: Die Home-Office-Comedy-Show

Michl Müller, der selbsternannte "fränkische Dreggsagg", meldet sich in Corona-Zeiten von zuhause mit seiner neuen "Home-Office-Comedy-Show", einer Videokonferenz der besonderen Art. Als Gäste nehmen teil: Mirja Regensburg, Martin Frank, Thorsten Bär, Dr. Pop, Heinrich del Core und Herr Schröder. Zu sehen am Donnerstag, 9. April 2020 im BR Fernsehen.

Ostern steht vor der Tür, also höchste Zeit für Michl Müller und seine Kabarett- und Comedy-Kollegen, sich über sämtliche Auswüchse der Osterfeiertage fröhlich auszulassen. Als Moderator und Gastgeber hat Michl Müller seine Kollegen Mirja Regensburg, Martin Frank, Thorsten Bär, Dr. Pop, Heinrich del Core und Herrn Schröder zu einer Videokonferenz geladen. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um das anstehende Osterfest: Gilt die Ausgangssperre auch für Osterhasen? Wie verteilt der Hase aus dem Homeoffice dann die Ostereier? Trägt er dabei Mundschutz und sind die versteckten Eier virusfrei? Fragen über Fragen, denen Michl Müller gemeinsam mit seinen Gästen in seiner neuen "Home-Office-Comedy-Show" auf den Grund geht. Dabei hinterfragt er auch die Ostertraditionen und -bräuche seiner Gäste. Was wird momentan aus dem norddeutschen Osterfeuer, den bayerischen Prozessionen und dem österlichen Familien-Brunch? Dabei heraus kommen unterhaltsame und witzige Anekdoten und Momente rund ums Osterfest.