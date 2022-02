Bayerischer Rundfunk Der BR gratuliert Michaela May zum 70. Geburtstag

Am Dienstag, 8. März um 19.00 Uhr ist Michaela May zu Gast bei Bayern 1, in der Sendung "Die Blaue Couch". Das BR Fernsehen widmet ihr am 12. März ab 20.15 Uhr einen ganzen Abend mit dem Spielfilm "Der Traum ihres Lebens" und den beiden Filmen von "Die göttliche Sophie". Außerdem läuft am Montag, 14. März, in der Reihe Lebenslinien "Michaela May – Meine Münchner Geschichten" und anschließend eine Folge der "Münchner Geschichten". Und am Sonntag, 20. März, ist Michaela May noch einmal zu hören um 16.05 Uhr auf Bayern 2 in "Eins zu Eins. Der Talk".

Bayern 1, Dienstag, 8. März 2022 19.00 Uhr, "Die Blaue Couch": Gabi Fischer im Gespräch mit Michaela May. Das Gespräch ist auch nach Ausstrahlung in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. BR Fernsehen, Samstag, 12. März 2022 12.00 Uhr, "Alles was recht ist" (Vierteilige Reihe, jeweils Samstag ab 12.00 Uhr) 20.15 Uhr, "Der Traum ihres Lebens" 22.00 Uhr, "Die göttliche Sophie" 23.30 Uhr, "Die göttliche Sophie – Das Findelkind" BR Fernsehen, Montag, 14. März 2022 22.00 Uhr Lebenslinien: "Michaela May – Meine Münchner Geschichten", ab 10. März in der BR Mediathek 22.45 Uhr "Münchner Geschichten", Folge 8: "Geschäft ist Geschäft" Bayern 2, Sonntag, 20. März 2022 16.05 Uhr, "Eins zu Eins. Der Talk": Norbert Joa im Gespräch mit Michaela May (Wiederholung vom 24. Juli 2018) Das Gespräch ist auch nach Ausstrahlung in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt.

Lebenslinien: "Michaela May – Meine Münchner Geschichten"

Gertrud Mittermayr alias Michaela May kommt 1952 als drittes von vier Kindern einer alteingesessenen Münchner Familie in Laim zur Welt. Beim Ballettunterricht wird sie als Kinderdarstellerin entdeckt. Sie hat erste Rollen und nimmt auf Rat ihrer Agentur den Künstlernamen Michaela May an. Nach dem Schulabschluss macht sie trotz ihres schauspielerischen Erfolgs eine Ausbildung zur Erzieherin. Fasziniert von der Studentenbewegung und dem Aufbruchsgeist der 1960er Jahre zieht es sie in die Welt hinaus. Sie ist gerade auf einer Reise durch Afrika, als sie von Helmut Dietl das Angebot bekommt, in "Münchner Geschichten" mitzuspielen. Zunächst lehnt sie ab. Wegen einer Fahrzeugpanne muss sie die Reise abbrechen. Zurück in München nimmt sie die Rolle dann doch an. Die Serie wird ein Riesenerfolg und Michaela May zur gefragten Schauspielerin. Sie heiratet den Münchner Rechtsanwalt Jack Schiffer und bekommt mit ihm zwei Töchter. Alles scheint in bester Ordnung. Als sie 2004 während der Dreharbeiten zum Münchner Polizeiruf 110 den Regisseur Bernd Schadewald kennen und lieben lernt, stellt sie ihr Leben in Frage und beschließt, nochmal ein neues Kapitel aufzuschlagen.