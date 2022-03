BR Fernsehen Zum 80. Geburtstag von Regisseur Michael Haneke: "Happy End"

Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Michael Haneke wird am 23. März 2022 80 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag zeigt das BR Fernsehen die Koproduktion "Happy End" mit Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz und Franz Rogowski. Hanekes Film über eine großbürgerliche Familie im moralischen Verfall lief u.a. im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes und wurde beim österreichischen Filmpreis Romy ausgezeichnet. "Happy End", der vom BR koproduziert wurde, ist an diesem Abend erstmals im BR Fernsehen zu sehen und nach Ausstrahlung bis 30. März 2022 in der BR Mediathek abrufbar