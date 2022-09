BR Podcast / Bayern 2 "Memes und Millionen – Die GameStop-Geschichte"

Mondraketen, Diamanten-umschließende Hände und die Affen-Armee aus "Planet der Affen" – das sind einige der Emojis und viralen Bilder, die Ende Januar 2021 millionenfach auf Reddit und anderen Internet-Foren geteilt werden. Damit pushen sich weltweit Nutzerinnen und Nutzer gegenseitig, in die GameStop-Aktie zu investieren. Ende Januar 2021 kaufen so viele von ihnen die Aktie, dass der Preis auf fast 483 Dollar steigt. Ein Jahr vorher lag er bei gerade mal vier Dollar. Die Verlierer sind Hedgefonds, die gegen die schwächelnde Computerspiele-Ladenkette wetten. Zumindest bis zum 28. Januar 2021. Denn da stoppen auf einmal viele Börsen-Apps den Handel mit der GameStop-Aktie. Der Kurs bricht ein. Und die Internet-Gemeinde fragt sich: Ging das alles mit rechten Dingen zu? Um diese und viele andere Fragen dreht sich der Podcast "Memes und Millionen – Die GameStop-Geschichte".

Das Team der Autorinnen und Autoren hatte die Idee zum Podcast zunächst im Rahmen ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München entwickelt und dann für die Redaktion "Hörspiel, Dokumentation, Medienkunst" im Programmbereich Kultur des Bayerischen Rundfunks zu sieben spannenden Podcast-Folgen ausgebaut. Über ein Jahr haben die Journalistinnen und Journalisten drei Kleinanleger aus Deutschland begleitet: Robin, Manolya und Leon (ihre Nachnamen wollen sie nicht im Podcast hören). Robin aus Dortmund hat schon früh in die GameStop-Aktie investiert. Er wurde zu einem Anführer der Internet-Bewegung für mehr Transparenz auf dem Aktienmarkt. Die alleinerziehende Mutter Manolya aus Kaiserslautern wollte mit Gewinnen aus GameStop-Aktien ihren beiden Kindern ein besseres Leben ermöglichen. Und Leon aus Berlin hat anfangs noch gezögert, bei diesem Börsenhype mitzumachen. Doch dann investiert er fast sein gesamtes Erspartes in GameStop. Seine Aktien hält er bis heute. Die drei Protagonisten stehen für eine Revolution am Aktienmarkt, bei der sich Kleinanleger mit großen Finanz-Institutionen anlegen und Aktien viral gehen lassen.