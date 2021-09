"Meine Stadt/Deine Stadt" Alfred Dorfer entdeckt München, Luise Kinseher Wien

Zwei Kulturstädte, zwei Kabarettisten, zweimal ganz neue Einblicke in Wien und München: Für die BR/ORF-Koproduktion "Meine Stadt/Deine Stadt" entdecken zwei jeweils auch im anderen Land bekannte Kabarettgrößen die Stadt des bzw. der anderen: Luise Kinseher macht sich in Wien auf zu den Lieblingsorten von Kult-Kabarettist Alfred Dorfer; umgekehrt schickt sie Dorfer auf für ihn ganz unbekannte Pfade in München. Beide Folgen laufen – am 20. und 27. September 2021 – in der Sendereihe "Bayern erleben" und sind für je ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.