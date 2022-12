Jobtausch-Reihe "Mein Job – Dein Job" - Neues Jahr, neue Folgen

Wie wäre es, für eine begrenzte Zeit den Job mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus dem Ausland zu tauschen und in einem fremden Land Erfahrungen zu machen, die weit über Urlaubseindrücke hinausgehen? Die Jobtausch-Reihe "Mein Job – Dein Job" ist ab 23. Januar 2023 mit neuen Folgen wieder da – immer montags um 20.15 Uhr. Jeweils zwei Menschen aus Bayern stellen sich pro Folge der Challenge und tauschen ihren Arbeitsplatz zu Hause mit Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, Asien und Amerika. Vier der fünf neuen Folgen sind bereits ab Freitag, 20. Januar, in der ARD Mediathek verfügbar.

1. Folge: Instrumentenbauer – Oberbayern & Südafrika

Montag, 23. Januar 2023, 20.15 Uhr

Die bayerischen Harmonikabauer Benedikt und Johannes aus Niclasreuth tauschen ihren Job mit zwei Instrumentenmacherinnen aus Südafrika. Während in Bayern mit moderner Technik hantiert wird, steckt in den afrikanischen Instrumenten viel mehr Handarbeit. Werden es die Bayern schaffen, in ihrer Arbeitswoche selbst einen Uhadi-Bogen und eine A'Dungu-Harfe zu bauen? Und wie stellen sich Sky (Foto oben) und Ntombe aus Südafrika beim Bau einer Steirischen Harmonika an?

2. Folge: Hutmacher – Oberbayern & Mexiko

Montag, 30. Januar 2023, 20.15 Uhr

Die Hutmacherin Sonja aus München macht sich auf nach Mexiko. Statt in einer schicken Großstadt-Manufaktur geht sie ihrer Arbeit hier in unterirdischen Erdhöhlen nach. Die Feuchtigkeit dort unten wirkt sich positiv auf das Rohmaterial, die Fasern der mexikanischen Jipi-Palme, aus. Daraus soll Sonja ihren eigenen Panamahut flechten.

Der 19-jährige Abdiel und seine Großmutter Maria, beide Hutmacher aus Bécal, reisen zeitgleich nach Bayern. Mitten in München erwartet sie ein exklusives Hutgeschäft, in dem vor allem Filzhüte und edler Damen-Kopfschmuck, wie z. B. Fascinators, hergestellt werden. Die Arbeitsweisen könnten aber unterschiedlicher nicht sein.

3. Folge: Elektriker – Mittelfranken & Thailand

Montag, 6. Februar 2023, 20.15 Uhr

Für die fränkischen Elektriker Max und Christian heißt es Koffer packen. Ihre Reise führt sie nach Thailand. Statt mit modernster Technik auf neuestem Stand müssen sie hier mit einfachsten Mitteln arbeiten. Ihre thailändischen Kollegen Ton und Dam machen in Mittelfranken Bekanntschaft mit der deutschen Genauigkeit auf der Baustelle. Ob sie in Thailand Internetleitungen in einem Tempel verlegen oder in Bayern Ladestationen für E-Autos montieren – sie alle sind Elektriker mit Leib und Seele.

4. Folge: Lebensmittelverkäufer – Oberbayern & Jamaika

Montag, 13. Februar 2023, 20.15 Uhr

Die beiden bayerischen Supermarkt-Mitarbeitenden Franziska und Matthias reisen von Raubling nach Jamaika, um dort auf dem größten Lebensmittelmarkt des Landes zu arbeiten. Danette und Shane, die ihren Lebensunterhalt am Coronation Market in Kingston verdienen, kommen ins verschneite Bayern und müssen dort mit anderen Produkten zurechtkommen.

Wie verständigen sich Franziska und Matthias mit den jamaikanischen Kunden, die ausschließlich den englischen Patois-Dialekt sprechen? Wie kommen sie mit dem Linksverkehr zurecht, wenn sie von ihrem neuen Chef losgeschickt werden, um eine Lieferung am anderen Ende der Stadt abzuholen? Und wie schlagen sich Danette und Shane in Bayern an der Leergutannahme oder der modernen Supermarktkasse?

5. Folge: Tänzerinnen – Mittelfranken & USA

Rosenmontag, 20. Februar 2023, 20.15 Uhr

Liana und Carina sind leidenschaftliche Tanzmariechen aus Röttenbach in Mittelfranken. Ihr ganz besonderer Jobtausch führt sie in die USA, nach Kalifornien. Statt in einer Gardetanzgruppe finden sie sich dort in einem der erfolgreichsten Cheerleading-Teams des Landes wieder. In wenigen Tagen sollen sie nicht nur die neue Tanzsportart beherrschen, sondern am Ende der Woche mit dem Team eine Choreographie vor Publikum tanzen.

Einen ähnlichen Kulturschock erleben die beiden Cheerleaderinnen Emalee und Faith aus Kalifornien, als sie in Bayern erfahren, dass sie Teil der fränkischen Faschingsgarde werden sollen. Wie werden sich die vier Tänzerinnen in ihrer neuen Umgebung anstellen?