Jobtausch-Reihe "Mein Job - Dein Job" geht in die 5. Staffel

Wie wäre es, für eine begrenzte Zeit den Job mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus dem Ausland zu tauschen und in einem fremden Land Erfahrungen zu machen, die weit über Urlaubseindrücke hinausgehen? Die beliebte Jobtausch-Reihe "Mein Job – Dein Job" ist ab 11. Juli 2022 mit neuen Folgen wieder da – immer montags um 20.15 Uhr (vorab ab 8. Juli in ARD/BR Mediathek). Jeweils zwei Menschen aus Bayern stellen sich pro Folge der ungewöhnlichen Aufgabe und tauschen ihren Arbeitsplatz zu Hause mit Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, Asien und Amerika.

Das Format führt pro Folge zwei Menschen aus Bayern in ein anderes, fernes Land und umgekehrt besuchen uns zwei Menschen von dort. Alle vier lernen den Arbeitsalltag im jeweiligen Tauschland nicht nur kennen, sondern sie arbeiten mit und tauchen tief in die Lebenswelt der jeweils anderen Kultur ein – ein Culture-Clash, bei dem die Protagonistinnen und Protagonisten von einem Fernsehteam begleitet werden und der gleichzeitig von gegenseitigem Respekt vor der Arbeitsleistung und einem tiefen Verständnis füreinander geprägt ist. Wohin die Reise geht, erfahren sie erst kurz vor dem Abflug.

Die vier neuen Folgen sind bereits vorab ab Freitag, 8. Juli 2022, für ein Jahr in der ARD Mediathek sowie in der BR Mediathek verfügbar, ebenso wie 15 Folgen aus früheren Staffeln.

Die Folgen im Einzelnen

Niederbayerische Tierpflegerinnen in Südafrika

Montag, 11. Juli 2022, 20.15 Uhr

Die Tierpflegerinnen Steffi und Jessy aus Deggendorf reisen nach Südafrika. Während sie zuhause auf einem Gnadenhof mit heimischen Tieren arbeiten, dürfen sie in Kapstadt bei der Rettung und Wiederauswilderung von afrikanischen Pinguinen mithelfen. Die Arbeit mit verletzten oder schwachen Meeresvögeln ist für sie eine komplett neue Erfahrung, die vor allem Steffi an ihre Grenzen bringt. Dass man zu den Tieren auf einem Gnadenhof eine sehr enge Bindung aufbaut, erleben die Südafrikaner Kyle und Andile am eigenen Leib. Sie arbeiten zum ersten Mal mit Ponys, Eseln und Schafen. Da wird das Stallausmisten schon zur Herausforderung.

Oberpfälzer Kaffeeröster in Mexiko

Montag, 18. Juli 2022, 20.15 Uhr

Nadine und Erdal (Foto) arbeiten in einer modernen Kaffeerösterei in Parsberg in der Oberpfalz. In ihrem Tauschland Mexiko sollen sie nun zeigen, dass sie Kaffee auch per Hand ernten und weiterverarbeiten können. Parallel reisen Fatima und Reyder, Kaffeebäuerin und Kaffebauer aus Chiapas in Mexiko, nach Bayern. Dort finden sie sich – anders als in ihrer Heimat üblich – an digital gesteuerten Röstmaschinen wieder. Wer wird mit den neuen Arbeitsbedingungen besser zurechtkommen?

Oberbayerische Zweiradmechanikerinnen in den USA

Montag, 25. Juli 2022, 20.15 Uhr

Für die Fahrradmechanikerinnen Birgit und Amelie aus Ingolstadt geht es nach Dallas in die USA. Was sie vor der Abreise allerdings noch nicht wissen: In der texanischen Metropole sollen sie keine Fahrräder flicken, sondern an schweren Motorrädern schrauben. Auch auf die US-Amerikaner Shawn und Rodney wartet in Bayern ein komplett neues Arbeitsumfeld. Statt das Motoröl einer Harley-Davidson zu wechseln, sollen die beiden Motorradmechaniker hier ein kaputtes E-Bike wieder in Schuss bringen. An so einem elektrisch betriebenen Fahrrad haben sie noch nie gearbeitet.

Schwäbische Tätowierer in Thailand

Montag, 1. August 2022, 20.15 Uhr