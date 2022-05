BR Fernsehen Mein Job – Dein Job: 5. Staffel abgedreht

Jeweils zwei Personen aus Bayern stellen sich pro Folge der ungewöhnlichen Aufgabe. Den Auftakt machen am 11. Juli die Tierpflegerinnen Steffi und Jessy aus Deggendorf, die in Kapstadt bei der Wiederauswilderung von Pinguinen helfen, während die Südafrikaner Kyle und Andile nach Niederbayern reisen, um hier am Gnadenhof mitzuarbeiten. Begleitet werden außerdem zwei Fahrrad-Mechanikerinnen aus Oberbayern, die es in einer Harley-Davidson-Werkstatt nach Dallas in Texas verschlägt, Mitarbeitende einer mexikanischen Kaffeerösterei im Tausch mit Kollegen aus der Oberpfalz sowie schwäbische Tätowierer beim Auslandseinsatz in Thailand.