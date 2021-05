BR-Kinokoproduktion im Ersten "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" von Philip Gröning

Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Philip Gröning ("Die große Stille", "Die Frau des Polizisten") führte Regie bei "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", schrieb das Drehbuch zusammen mit Sabine Timoteo und fungierte gleichzeitig als Kameramann und Filmeditor. Das Erste zeigt den Film, der neben der Berlinale noch auf vielen weiteren Festivals lief und u.a. beim Sitges Film Festival für die beste Regie in der Sektion "New Visions" ausgezeichnet wurde, am Sonntag, 13. Juni 2021 um 0.35 Uhr. In der ARD-Mediathek ist er nach Ausstrahlung bis 20. Juni 2021 zu sehen.