Neu im BR Fernsehen Mein Bayern, Dein Bayern

Wer organisiert den besten Ausflug in seiner Heimat? Unentdeckte Plätze, die man gesehen haben muss, persönliche Insidertipps, die in keinem Touristenführer stehen und jede Menge Spaß – darum geht es in dem neuen Format „Mein Bayern, Dein Bayern – Der perfekte Ausflug“. Vier Gastgeberinnen und Gastgeber treten an: Franzi aus Weiden in der Oberpfalz, Manfred aus Passau in Niederbayern, Christian aus Ezelheim in Mittelfranken und Sophia aus München in Oberbayern. BR Fernsehen zeigt die erste der jeweils vier 45-minütigen Folgen am Montag, 13. September 2021.