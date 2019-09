Auf B5 aktuell und BR24 BR vertieft Bayernberichterstattung am Wochenende

Noch mehr Bayern, noch mehr Region, noch mehr Digitales: Der Bayerische Rundfunk vertieft seine Bayernberichterstattung weiter. Ab 21. September 2019 wird auch samstags ein bayernweit interessantes Thema ganz prominent im Informationsprogramm des BR-Hörfunks, B5 aktuell, und auf BR24 präsentiert. Schon seit Mitte März setzt der Bayerische Rundfunk hier jeden Werktag ein ausführliches Bayernthema am Morgen und am Nachmittag. B5 aktuell sendet dieses in der Primetime morgens und nachmittags.

Die Themen haben hohen Gesprächswert und landen meist unter den Top 5 der BR24-Digital-Angebote. „Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz. Bayern steht natürlich schon immer in unserem Fokus. So intensiv war die Berichterstattung aus allen Landesteilen aber noch nie“, sagt BR-Chefredakteur Christian Nitsche zum Engagement der Redaktionen und Korrespondenten.

Themenbeispiele der vergangenen Monate sind: Umweltprobleme durch Mikroplastik im Kunstrasen, neue Details zum Fall Ursula Herrmann, AOK Preisdumping gegen Taxiunternehmen, Probleme mit PFOA und PFOS im Trinkwasser, der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern und viele mehr.

Mehr Bayern und mehr Region gibt es auch in der Rundschau seit letztem Jahr – in dem regionalen Nachrichtenblock innerhalb der Hauptausgabe um 18.30 Uhr. Die vertieften Bayernthemen laufen zusätzlich in den anderen Ausgaben der Rundschau beziehungsweise in der Abendschau im BR Fernsehen. Auch das Profil der Fernsehnachrichten wird also noch bayerischer.

Um diese umfangreiche mehrmediale Berichterstattung zu ermöglichen, hat der Bayerische Rundfunk sein Korrespondentennetz im Freistaat konsequent ausgebaut. Aus den Regionen kommen so vielfältige Themen aus der Lebenswirklichkeit der Bayern ins Programm.