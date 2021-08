Podcast Zwei BR-Audioprojekte erhalten Medienpreis für digitale Aufklärung

In der Kategorie "Gesprochenes Wort" erhalten den 1. Preis die Autoren Hakan Tanriverdi und Florian Flade für die BR-Podcast-Serie mit dem Titel "Der Mann in Merkels Rechner". Den 3. Preis dieser Kategorie vergibt die Jury an Christian Schiffer und Christian Sachsinger für die Episode "Wie einfach lässt sich ein Fake-Video basteln?" ihres BR24-Tech-Podcasts "Umbruch" über wichtige digitale Trends und Phänomene.

Die ausgezeichneten BR-Projekte im Überblick:

"Der Mann in Merkels Rechner" (Bayern 2/BR Recherche):

Es ist der spektakulärste Cyberangriff, den es in Deutschland je gegeben hat: Im Frühjahr 2015 greifen Hacker den Deutschen Bundestag an und hacken sich in die Computer von Abgeordneten. Einer der Hacker dringt sogar auf den Rechner von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. Bis heute weiß die Öffentlichkeit nicht, welche Daten gestohlen wurden – und was die Hacker damit gemacht haben. Jahrelang läuft die Jagd auf die Verantwortlichen. Schnell haben die Ermittler einen Verdacht: Die Hacker gehören zum russischen Geheimdienst. Am Ende gelingt ihnen ein seltener Coup: Sie finden heraus, wer der Mann auf Merkels Rechner war, wie er heißt und für wen genau er arbeitet. Die Geschichte dieser Hackerjagd erzählen Florian Flade und Hakan Tanriverdi in ihrer aufwändig recherchierten und spannenden Podcast-Serie.