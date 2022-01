43. Max Ophüls Filmfestival Drei Auszeichnungen für BR-Koproduktionen "Unter der Welle" und "Everything Will Change"

In einem abgeschiedenen Retreat macht die 28-jährige Louise (Sidonie von Krosigk) mit ihrem Arbeitsteam ein Führungskräftetraining bei Yin-Yoga Coach Verena (Nicole Marischka). Was in Wohlfühlatmosphäre beginnt, wird jedoch zunehmend ein Zwang zur Selbstoffenbarung. Immer mehr Teilnehmende berichten während der Einheiten über ihre traumatischen Erinnerungen, um sich von ihrer Vergangenheit frei zu machen und damit besser im Job performen zu können. Da es Louise trotz des Drängens der Leiterin schwerfällt, es den anderen gleich zu tun, wird sie mehr und mehr zur Außenseiterin der Gruppe.

"Everything Will Change" ist ein futuristisches Märchen über die Pracht der Natur.

Aus dem Jahr 2051 blicken die Menschen zurück in ihre Vergangenheit. Sie erinnern eine goldene Ära: die 2010er und 2020er Jahre. Unsere Gegenwart. Die Zeit, als man wilde Natur noch am eigenen Leib erfahren konnte. Nach offiziellen Schätzungen der Vereinten Nationen verlieren wir gegenwärtig etwa 150 Arten pro Tag. Der Kinofilm transportiert uns in eine biologisch bankrotte Zukunft. Aber hier, Im Jahre 2051, treffen wir Ben (Noah Saveedra). Und Ben gibt der Welt ihre Erinnerungen zurück, die sie fast vergessen hätte… "Everything Will Change" ist ein Science-Fiction-Doku-Märchen, in dem unkonventionelle Erzählung auf ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung trifft.