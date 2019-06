Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Mariss Jansons sagt Konzerte bis August ab

Aufgrund einer ärztlich empfohlenen Regenerierungspause wird Mariss Jansons seine geplanten Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in den Monaten Juni, Juli und August nicht dirigieren.

Davon betroffen sind zwei Abonnementkonzerte in München sowie Tourneekonzerte in Ingolstadt (Audi Sommerkonzerte), Riga (Riga Jurmala Music Festival), Redefin (Festspiele Mecklenburg-Vorpommern), London (BBC Proms) und Salzburg (Salzburger Festspiele). Mit Daniel Harding, Susanna Mälkki und Yannick Nezet-Seguin konnte das Symphonieorchester des BR erstklassige Dirigenten als Einspringer gewinnen.

Daniel Harding wird die Konzerte am Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Juni um 20.00 Uhr im Münchner Gasteig sowie das Konzert am Sonntag, 30. Juni, 20.00 Uhr, in Ingolstadt übernehmen. Das Programm musste wie folgt geändert werden:

Bartók Konzertsuite aus »Der wunderbare Mandarin«, Sz 73

Ravel Konzert für Klavier und Orchester G-Dur

Berlioz Vier Instrumentalsätze aus »Roméo et Juliette«



Jean-Yves Thibaudet, Klavier

Susanna Mälkki wird die Konzerte in Riga und Redefin leiten.



Freitag, 19. Juli 2019, 19.00 Uhr, Riga, Latvian National Opera

Sibelius Symphonie Nr. 1 e-Moll

Prokofjew Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll

Strauss Der Rosenkavalier TrV 227, op. 59. Suite



Julian Rachlin, Violine

Sonntag, 21. Juli 2019, 19.00 Uhr, Riga, Latvian National Opera

Brahms Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur

Beethoven Symphonie Nr. 2 D-Dur



Rudolf Buchbinder, Klavier

Sonntag, 28. Juli 2019, 17.00 Uhr, Redefin, Landgestüt Redefin

Sibelius Symphonie Nr. 1 e-Moll, op. 39

Prokofjew Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll, op. 63

Strauss Der Rosenkavalier TrV 227, op. 59. Suite



Lisa Batiashvili, Violine

Yannick Nezet-Seguin dirigiert die Konzerte in London und Salzburg:



Dienstag, 30. Juli 2019, 19.00 Uhr, London, Royal Albert Hall

Beethoven Symphonie Nr. 2 D-Dur

Schostakowitsch Symphonie Nr. 5 d-Moll (anstatt Symphonie Nr. 10)

Mittwoch, 31. Juli 2019, 19.30 Uhr, London, Royal Albert Hall

Sibelius Symphonie Nr. 1 e-Moll

Prokofjew Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll

Strauss Der Rosenkavalier, op. 59. Suite



Lisa Batiashvili, Violine

Freitag, 02. August 2019, 20.00 Uhr, Salzburg, Großes Festspielhaus

Beethoven Symphonie Nr. 2 D-Dur

Schostakowitsch Symphonie Nr. 5 d-Moll (anstatt Symphonie Nr. 10)

Sonntag, 04. August 2019, 11.00 Uhr, Salzburg, Großes Festspielhaus

Sibelius Symphonie Nr. 1 e-Moll

Prokofjew Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll

Strauss Der Rosenkavalier, op. 59. Suite

Lisa Batiashvili, Violine

