Fußball 3. Liga Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt live im BR Fernsehen

Voller Energie startet Ingolstadt in den Hinrunden-Endspurt. Mit einem Sieg könnten die Schanzer Mannheim auf Distanz halten und ihren 2. Tabellenplatz festigen. Das BR Fernsehen zeigt das Spiel am Samstag, 23. November 2019, ab 14 Uhr.

Beim Auswärtsspiel der Ingolstädter in Mannheim kommt es dabei zu einer Premiere: Obwohl beide Vereine schon alle Spielklassen von der Regional- bis zur Bundesliga durchlaufen haben, sind sie noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Nun begegnen sie sich in der 3. Liga zum ersten Mal: Absteiger Ingolstadt und Aufsteiger Mannheim, der Kultklub der 1980er-Jahre. Aktuell sind sie nur durch 6 Punkte getrennt, mit einem Sieg könnte Ingolstadt den Verfolger auf Distanz halten und den eigenen 2. Tabellenplatz festigen.

Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Andre Siems.

In der Halbzeit: Regionalliga-Höhepunkte der Partie Heimstetten - Burghausen

In der Halbzeit zeigt das BR Fernsehen wie gewohnt Ausschnitte aus der Regionalliga Bayern und verschafft so dem Fußball in den Regionen des Freistaats einen regelmäßigen Platz im Programm. Diesmal lautet die Partie SV Heimstetten – Wacker Burghausen.

Mehr zur 3. Liga immer samstags ab 17.15 Uhr in "Blickpunkt Sport"

Neben attraktiven Livespielen hat die 3. Liga mit in dieser Saison gleich fünf bayerischen Vertretern ihre Heimat im BR Fernsehen samstags in "Blickpunkt Sport": Zwischen 17.15 und 17.45 Uhr gibt es jede Woche ausführliche Zusammenfassungen der aktuellen Spiele des TSV 1860 München, des FC Ingolstadt, der Würzburger Kickers, der SpVgg Unterhaching und des FC Bayern München II.

Alle Tore auf BR24sport.de, in der BR24-App, Radioberichte in "Heute im Stadion"

Auch mit den Netz- und Digitalangeboten des Bayerischen Rundfunks sind Fußball-Fans mittendrin im Drittliga-Geschehen. Sowohl unter BR24sport.de als auch in der Nachrichten-App BR24 und den Social-Media-Kanälen der BR-Sportredaktion gibt es alle Tore der bayerischen Drittligisten sowie aktuelle Informationen. Im Hörfunk ist der Bayern 1-Klassiker „Heute im Stadion“ mit über einer Million Hörern die erste Adresse: Die Bundesliga-Sendung (samstags 15.05 bis 18.00 Uhr) berichtet immer auch über die aktuellen Drittliga-Spiele mit bayerischer Beteiligung. Zudem ist die 3. Liga fester Bestandteil des Fußballsamstags im Inforadio B5 aktuell.