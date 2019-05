Festival Kino der Kunst 2017 BR-Koproduktion "Manifesto" gewinnt Haupt- und Publikumspreis

Die BR-Koproduktion "Manifesto" von Julian Rosefeldt hat beim Festival "Kino der Kunst", das vom 19. bis 23. April 2017 in München stattfand, sowohl einen der drei Hauptpreise als auch den Publikumspreis gewonnen.

Aus der 13-teiligen Videokunstinstallation "Manifesto", in der die Schauspielerin Cate Blanchett in zwölf verschiedene Rollen schlüpft und Künstlermanifeste rezitiert, entstand ein Festivalfilm, der bei "Kino der Kunst" seine Deutschlandpremiere feierte. Im Januar 2017 hatte der Film beim Sundance Filmfestival in den USA seine Weltpremiere und zählte dort zu den 13 besten Filmen.

"Manifesto" ist eine Hommage an die literarische Schönheit der Künstlermanifeste, die im 20. Jahrhundert verfasst wurden, und zugleich ein Plädoyer für politisches Aufwachen. An verschiedenen Schauplätzen rezitiert Cate Blanchett eine Textcollage aus der Geschichte des kulturellen Manifests - darunter Pamphlete von Künstlergruppen wie den Futuristen, Dadaisten, Suprematisten oder Situationisten.

Der Film bringt sowohl die performativen Elemente als auch die politische Bedeutung dieser Erklärungen zum Ausdruck, die oftmals als provokative Aufforderung geschrieben wurden, den Aufstand zu proben und zu handeln.