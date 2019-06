Gäste: Dieter Reiter, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Rita Falk Luise Kinseher ist "Mama Bavaria"

Mama Bavaria hat wieder Gesprächsbedarf. Und sie lädt erneut drei ihrer Kinder zu sich aufs Sofa ein, um mit liebevoller Strenge und viel Humor zu überprüfen, ob sie auch immer brav und gut waren. BR Fernsehen zeigt die dritte von vier Folgen am Donnerstag, 4. Juli 2019, um 21.00 Uhr. Zu Gast sind diesmal der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Bestsellerautorin Rita Falk. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung in der BR Mediathek 12 Monate verfügbar.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter verrät nicht nur, ob man in Zukunft in München auch halbnackt in die Isar springen darf, sondern outet sich auch als humorvoller Kämpfer für eine schöne Stadt und als gefühlvoller Sänger. Die Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger streitet für mehr Datensicherheit und liberale Bürgerrechte, während sie mit der Mama das eine oder andere Glas Champagner trinkt. Und Bestsellerautorin Rita Falk verrät, wie vielseitig in Bayern gemordet wird – zumindest in ihren Büchern. Und über allem steht Mama Bavaria alias Luise Kinseher, die mit mütterlicher Liebe und kabarettistischer Schärfe die Zügel stets in ihrer Hand behält.

Hintergrund Gäste aus bayerischer Politik, Wirtschaft und Kultur zitiert die "Mama Bavaria" zu sich, um ihnen im intimen Dialog die Leviten zu lesen. Die Mama kennt die Sündenregister und kleinen Geheimnisse ihrer Kinder genau, und was sie nicht weiß, das kriegt sie mit strenger Nachfrage und gütigem Verständnis heraus. Die Gäste zeigen dabei völlig neue und unbekannte Seiten, denn der eigenen "Mama" macht keiner etwas vor! Scharfe politische Soli und hochspannende Gespräche versprechen große kabarettistische Unterhaltung.

Eine weitere Sendung wird im Oktober 2019 ausgestrahlt.