BR Fernsehen Luise Kinseher ist zurück als Mama Bavaria!

Mama Bavaria ist wieder da – und diesmal wirklich hautnah! Die begnadete Komödiantin und Kabarettistin Luise Kinseher schlüpft für das BR Fernsehen erneut in ihre Paraderolle, jetzt erstmals in einer eigenen Sendung. Während sie in Soloauftritten das politische Zeitgeschehen gewohnt messerscharf kommentiert, fühlt sie ihren Kindern – sprich, ihren Gästen – nun höchstpersönlich auf den Zahn. BR Fernsehen zeigt die erste von vier Folgen am Donnerstag, 28. Februar, um 21.00 Uhr. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung für ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.