BR Fernsehen Märchenhaftes Osterprogramm

Ostern wird in diesem Jahr märchenhaft! Das BR Fernsehen zeigt am Ostermontag, 5. April 2021, fünf beliebte Märchenklassiker: "Allerleirauh" und "Jorinde und Joringel", anschließend erstmals im BR Fernsehen "Schneeweißchen und Rosenrot" sowie den für den Grimme-Preis nominierten Film "Der starke Hans" und schließlich "Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen".

Checker Tobi und Checker Julian schauen zwischendrin bei den Dreharbeiten von Märchen-Filmen hinter die Kulissen. Tobi findet im Märchen-Check heraus, wie es ist, einen Märchenfilm zu drehen. Und Julian bekommt im Schauspiel-Check Tipps von den Hauptdarstellenden des Märchenfilms "Der starke Hans". Durchs Programm führen im Schloss Nymphenburg die Schauspieler Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und Stefan Murr, die ganz besondere Mundartmärchen zum Besten geben. Die Filme sind in der BR Mediathek unter br.de/mediathek abrufbar.

Die Sendungen im Überblick:

6.00 Uhr: Käfer Mary und die Kakerlaken-Mafia

Der erste bayerische Insektenkrimi – eine lustige Märchenerzählung mit Musik von und mit Heinz-Josef Braun und Stefan Murr, unterstützt von Johanna Bittenbinder

7.05 Uhr: Die Bayerischen Bremer Stadtmusikanten

Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten wird auf bayerisch neu erzählt – mit Musik von und mit Heinz-Josef Braun und Stefan Murr

9.45 Uhr: "Allerleirauh"

Spielfilm, Deutschland, 2012

Regie: Christian Theede

Darstellende: Ulrich Noethen, Henriette Confurius, Gabriela Maria Schmeide, André Kaczmarczyk, Fritz Karl u. a.

BR Mediathek: bereits ab 29. März 2021 bis 4. April 2023 (auch in Gebärdensprache)

König Tobalt (Ulrich Noethen) möchte seine eigene Tochter heiraten, deshalb beschließt Prinzessin Lotte (Henriette Confurius) zu fliehen. Geschützt durch einen Pelz und Ruß im Gesicht arbeitet sie nun in der Küche des jungen König Jakob (André Kaczmarczyk). Nur der Koch Mathis (Fritz Karl) steht Lotte bei, wenn der König sich über sie lustig macht. Und es ist auch Mathis, der Lotte hilft, am Ball teilzunehmen. In Kleidern so golden wie die Sonne, verzaubert sie den jungen König Jakob.

10.45 Uhr: Checker Tobi – Der Märchen-Check

Bereits jetzt in der BR Mediathek bis 23. März 2026

Woher viele der bekanntesten Märchen stammen, das findet der Checker Tobi heraus. Dazu ist Tobi an einem großen Filmset, an dem das Märchen "Die drei Federn" gedreht wird. Dort checkt er, welche Märchenfiguren immer wieder auftauchen. Am Filmset bekommt der Checker sogar eine eigene Rolle als Lakai. Später wird er im Märchenfilm Seite an Seite mit dem berühmten Schauspieler Sky du Mont zu sehen sein, der einen mächtigen Fürsten spielt. Zusammen mit Märchenexpertin Uta findet Tobi heraus, worum es in dem Märchen "Die drei Federn" überhaupt geht, und warum manche Märchen ganz schön schaurige Geschichten sind. Außerdem dreht Tobi sein ganz eigenes, modernes Märchen.

11.15 Uhr: "Jorinde und Joringel"

Spielfilm, Deutschland, 2011

Regie: Bodo Fürneisen

Darstellende: Llewellyn Reichman, Jonas Nay, Katja Flint, Uwe Kockisch u. a.

BR Mediathek: bereits ab 29. März 2021 bis 4. April 2023

Jorinde (Llewellyn Reichman) darf ihren Liebsten Joringel (Jonas Nay) nicht heiraten, weil er nicht standesgemäß ist. Auf der Flucht vor Jorindes Vater (Veit Stübner) geraten die Liebenden an eine Zauberin (Katja Flint), die Jorinde in eine Nachtigall verwandelt. Bodo Fürneisen inszenierte das Märchen der Gebrüder Grimme an traumhaften Schauplätzen wie dem Schlosspark Petzow, der Burg Querfurt, der Burg Falkenstein und der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben.

12.15 Uhr: "Schneeweißchen und Rosenrot"

Spielfilm, DDR, 1978

Regie: Siegfried Hartmann

Darstellende: Julie Juristová, Katrin Martin, Bodo Wolf, Pavl Trávincek u.a.

BR Mediathek: bereits ab 3. April 2021 bis 1. Mai 2021

Schneeweißchen und Rosenrot (Julie Juristová und Katrin Martin) leben mit ihrer Mutter (Annemone Haase) im Wald. Eines Tages begegnen sie zwei jungen, stattlichen Jägern. Sie ahnen nicht, dass es sich um die Prinzen Andreas und Michael (Bodo Wolf und Pavl Trávincek) handelt, die sich für den alten, verschlossenen Stollen interessieren.

13.30 Uhr: Checker Julian – Der Schauspiel-Check

Bereits jetzt in der BR Mediathek bis 25. November 2025

Julian holt sich Schauspiel-Tipps von echten Profis. Und zwar am Filmset vom Märchenfilm "Der starke Hans“. Dort trifft er die beiden Hauptdarsteller Bianca und Lucas. Bianca spielt im Film die mutige Prinzessin und Lucas den starken Hans. Von ihnen erfährt Julian, wie man sich auf eine Rolle vorbereitet, was ein Casting ist, und wie es ist, sich vor der Kamera zu küssen – obwohl man gar nicht verliebt ist … Und das Beste: Julian darf sogar eine kleine Sprechrolle im Märchenfilm übernehmen. Wie man es überhaupt auf eine Bühne oder vor eine Kamera schafft, das checkt Julian an der Theaterakademie August Everding in München.

14.00 Uhr: "Der starke Hans"

Spielfilm, Deutschland, 2020

Regie: Matthias Steurer

Darstellende: Lucas Reiber, Bianca Nawrath, Jeanette Hain, Simon Alexander Jensen, Jonas Minthe, Stephan A. Tölle u. a.

BR Mediathek: bereits ab 29. März 2021 bis 4. April 2023 (auch in Gebärdensprache)

Prinzessin Sarah (Bianca Nawrath) und der starke Hans (Lucas Reiber) müssen sich der Hüterin der Luftgeister (Jeanette Hain) stellen, die dafür gesorgt hat, dass der Brunnen im Dorf kein Wasser mehr führt. Dieses Märchen zeigt den Kampf 'Gut gegen Böse', Loyalität, Freundschaft, Verantwortung, Zusammenhalt, gemeinsam Grenzen überwinden – aber auch, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse nicht immer ganz einfach ist.

15.00 Uhr: "Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen"

Spielfilm, Deutschland, 2014

Regie: Tobias Wiemann

Darstellende: Isolda Dychauk, Heiner Lauterbach, Tim Oliver Schultz, Milan Peschel, Jochen Nickel, Roy Peter Link, Rick Kavanian, Michael Kessler u.a.

BR Mediathek: bereits ab 29. März 2021 bis 4. April 2023 (auch in Gebärdensprache)