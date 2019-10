"Sechs auf einen Streich" "Der starke Hans" wird für ARD-Märchenreihe verfilmt

Zum Inhalt: Seit Kindertagen verbindet den starken Hans eine tiefe Freundschaft mit Prinzessin Sarah. Schon damals machten sie Bekanntschaft mit den dunklen Kräften im verbotenen Zauberwald, in dem die Hüterin der Luftgeister herrscht. Sie setzt alles daran, dass ihr Wald ruhig bleibt, unberührt von Menschen. Als Sarah und Hans längst erwachsen sind, macht sich die mutige Prinzessin auf in den gefürchteten Wald: Auf eigene Faust will sie herausfinden, warum die für ihr Dorf lebenswichtige Quelle versiegt ist. Von dem gefährlichen Vorhaben erfährt auch der starke Hans, der hinaus in die Welt ziehen will. Er unterbricht seine Wanderschaft und begibt sich auf Sarahs Fährte. Derweil wittert Herzog Egbert seine Chance: Schon lange möchte er Prinzessin Sarah zur Frau nehmen – und hat einen finsteren Pakt mit der Hüterin der Luftgeister geschlossen …



"Der starke Hans" (BR/ARD) wird von TV60Film (Produzent: Marcus Roth) im Auftrag des Bayerischen Rundfunks (Redaktion: Birgitta Kaßeckert) für Das Erste produziert. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 25. Oktober 2019.



ARD-Märchenreihe Die ARD-Märchenreihe "Sechs auf einen Streich" ist seit elf Jahren ein erfolgreicher Dauerbrenner in der Weihnachtszeit. Seit 2008 steht hier die erste Riege der deutschen Film- und Fernsehschauspieler und -Schauspielerinnen vor der Kamera. In den bislang verfilmten 46 Märchen der Reihe spielten u.a. Barbara Auer, Iris Berben, Suzanne von Borsody, Matthias Brandt, Hannelore Elsner, Heino Ferch, Veronica Ferres, Anja Kling, Heiner Lauterbach, Anna Loos, Axel Milberg, Ulrich Noethen, Uwe Ochsenknecht, Armin Rohde und Edgar Selge mit.