BR-KLASSIK Nürnberger Klassik Open Air 2019

Ende Juli heißt in Nürnberg: Zeit für die beiden größten Klassik Open Air-Konzerte Europas! Auch 2019 begleitet BR-KLASSIK die beiden Events, die jedes Jahr jeweils bis zu 70.000 Besucher in den Luitpoldhain ziehen, auf vielen Plattformen. Am 21. Juli ist der Hörfunk live beim Klassik Open Air-Debüt der neuen Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz mit der Staatsphilharmonie Nürnberg dabei. Das Konzert mit Kahchun Wong, dem Chefdirigenten der Nürnberger Symphoniker, am 3. August überträgt BR-KLASSIK ebenso live im Hörfunk und Video-Livestream – sowie als Aufzeichnung im BR Fernsehen und in 3sat.