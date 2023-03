BR Fernsehen Loriot-Abend im BR Fernsehen am 25. März

"Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch", "Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein" oder Evelyn Hamann als Psychologin Margarethe Tietze, die den Musical-Hit "Meine Schwester heißt Polyester" zum Besten gibt – legendär komische Momente aus den Spielfilm-Klassikern von und mit Vicco von Bülow alias Loriot, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Das BR Fernsehen zeigt "Loriots Pappa ante Portas" und "Loriots Ödipussi" in Folge am Samstag, 25. März 2023, ab 20.15 Uhr. Danach sind die Filme bis zum 1. April 2023 in der ARD Mediathek abrufbar.