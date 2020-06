Livestream aus dem Studio 1 im Funkhaus Sir Simon Rattle dirigiert Williams und Mozart

Seit zehn Jahren ist Sir Simon Rattle dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks freundschaftlich verbunden. Und so ist es für den weltweit gefeierten Dirigenten Ehrensache, die Musikerinnen und Musiker insbesondere in der Krise zu unterstützen. Am Donnerstag, den 4. Juni 2020, dirigiert Rattle um 20.05 Uhr live im Studio 1 des BR-Funkhauses in München Werke von Ralph Vaughan Williams und W. A. Mozart, die in ihrer Besetzungsgröße mit den Corona-Sicherheitsvorkehrungen vereinbar sind. BR-KLASSIK überträgt das Konzert im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert und im Hörfunk.