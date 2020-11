BR-Benefizaktion Live-Sendung "Sternstunden 2020" kommt aus Unterföhring

Am Freitag, 11. Dezember 2020, feiert der BR wieder den Sternstunden-Tag - in diesem Jahr allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. So wird anstelle der bekannten Sternstunden-Gala vor großem Saalpublikum die Live-Sendung "Sternstunden 2020" im BR Fernsehen ausgestrahlt. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie hat der BR zudem entschieden, die Sendung nicht wie ursprünglich geplant aus der Nürnberger Frankenhalle, sondern einmalig aus dem BR-Studio in Unterföhring zu senden.

Die Programmverantwortlichen hatten alles daran gesetzt, die Sendung, die ansonsten die größte Fernseh-Live-Produktion des Bayerischen Rundfunks ist, wie in den Jahren zuvor in der Nürnberger Frankenhalle (NürnbergMesse) zu realisieren. Aufgrund der zunehmenden Einschränkungen der Produktionsbedingungen hat sich jedoch gezeigt, dass dies nicht möglich bzw. mit zu hohen Risiken verbunden ist. Das Herzensanliegen des Sternstunden-Tags, die Realisierung der wichtigen Spendenaktion, soll ebenso wenig gefährdet werden wie die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden und Mitwirkenden: So ist bei einer Produktion in Unterföhring deutlich weniger Personal im Einsatz, wodurch sich Kontakte unter den Mitarbeitenden sowie Reisetätigkeiten reduzieren lassen.

Zugleich steht für den BR bereits jetzt fest, dass alles dafür getan wird, dass die Sendung im Jahr 2021 und auch in der Zeit danach wieder in bewährter Form und in Zusammenarbeit mit den Partnern von der NürnbergMesse stattfinden soll.