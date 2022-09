Erstausstrahlung vom BR im Ersten Preisgekrönte BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe – Glück ist ein Geschäft"

Die BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe – Glück ist ein Geschäft" von Regisseurin Jessica Hausner erzählt vom Zweifel an der Wirklichkeit und vom Verlust von Identität: Eine Mutter hat Angst, ihren Sohn zu verlieren und verliert dabei sich selbst. Emily Beecham wurde für ihre Rolle der Alice bei den Filmfestspielen von Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet. "Little Joe – Glück ist ein Geschäft" ist vorab ab Samstag, 17. September in der ARD Mediathek abrufbar und wird am Sonntag, 18. September um 23.30 Uhr als TV-Erstausstrahlung im Ersten gezeigt.