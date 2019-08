Musikalische Sommernacht auf der Klosterwiese "Lieder auf Banz" im BR Fernsehen

Die malerische Kulisse von Kloster Banz bei Bad Staffelstein im Hintergrund, stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und tausende begeisterte Fans beim Picknick auf der Klosterwiese – all das steht für "Lieder auf Banz". Am ersten Juli-Wochenende lockte das größte Festival deutschsprachiger Liedermacher wieder zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis auf die Klosterwiese.

Das BR Fernsehen zeigt am Donnerstag, 15. August, ab 23.00 Uhr eine zweistündige Zusammenfassung des Programms. In diesem Jahr sind u. a. dabei: Wolfgang Niedecken, Hans Well & die Wellbappn, Wolfgang Ambros, Ringlstetter & Band und Julia Neigel feat. Maschine & Hassbe. In der BR Mediathek ist die Zusammenfassung bereits am Sendetag morgens für ein Jahr abrufbar.