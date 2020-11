Bayern 2 Lieblingsbuch des Jahres Monika Helfers Roman "Die Bagage ausgezeichnet

Der Roman "Die Bagage" der Schriftstellerin Monika Helfer ist im Rahmen des Bayerischen Buchpreises mit dem Bayern 2-Publikumspreis ausgezeichnet worden. Leserinnen und Leser aus Bayern wählten aus fünf Titeln dieses Buch per Online-Abstimmung oder per Postkarten zu ihrem Lieblingsbuch des Jahres 2020. Außerdem ging der Bayerische Buchpreis in der Kategorie Belletristik an Ulrike Draesner für "Schwitters" und in der Kategorie Sachbuch an Jens Malte Fischer für "Karl Kraus. Der Widersprecher".

Ein Audio-Stream der Verleihung, die gestern, Donnerstag, 19. November 2020 ohne Publikum stattfand, sowie eine Lesung aus "Die Bagage" und aus "Schwitters" ist im Bayern 2-Podcast "Lesungen" abrufbar. Außerdem sendet Bayern 2 ein Interview mit der Gewinnerin Monika Helfer am Sonntag, 22. November 2020 ab 9.00 Uhr in "Bayern 2 am Sonntagvormittag".

Autofiktionaler Roman

In dem autofiktionalen Roman "Die Bagage" (Hanser Literaturverlage) ist die österreichische Autorin der eigenen Familiengeschichte auf der Spur. Ihre Großeltern, Josef und Maria Moosbrugger, führen ein karges Leben im Bregenzerwald. Als Josef 1914 eingezogen wird, bleiben Maria und ihre vier Kinder auf sich gestellt allein zurück. Doch die schöne Maria weckt Begehrlichkeiten bei den männlichen Dorfbewohnern. Als sie schwanger wird, gerät die "Bagage" noch mehr ins Gerede.

"Man kann es kaum aus der Hand legen."

Stefan Maier, Leiter des Programmbereichs Bayern 2, verkündete den Bayern 2-Publikumspreis und sagte über das Gewinnerbuch: "Ich habe es an zwei Abenden verschlungen. Man kann es kaum aus der Hand legen. Ein toller Lesestoff und eine sehr gute Wahl."

Nominiert für den Bayern 2-Publikumspreis waren fünf deutschsprachige Originalausgaben des Jahres 2020 – allesamt Bestseller in den bayerischen Buchhandlungen. Neben Monika Helfers "Die Bagage" standen zur Auswahl: "Bretonische Spezialitäten" von Jean-Luc Bannalec, "Unsere Welt neu denken" von Maja Göpel, "Trotzdem" von Ferdinand von Schirach/Alexander Kluge und "Stern 111" von Lutz Seiler.

Entscheidungen in den Kategorien Belletristik und Sachbuch

Beim Bayerischen Buchpreis werden außerdem die besten Bücher in den Kategorien Belletristik und Sachbuch ausgezeichnet. Die Jurorinnen und Juroren debattierten dafür live und entschieden sich für "Schwitters" von Ulrike Draesner sowie "Karl Kraus. Der Widersprecher" von Jens Malte Fischer. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ging an Harald Lesch.

Der Bayern 2-Publikumspreis wurde in diesem Jahr erstmalig im Rahmen des Bayerischen Buchpreises verliehen. Wegen der Corona-Pandemie fand das Event am Donnerstag, 19. November 2020, ohne Publikum statt.

Der Bayerische Buchpreis im Programm von Bayern 2

Die Veranstaltung, die live im Radio auf Bayern 2 sowie auf der BR KulturBühne unter br.de/kultur übertragen wurde, kann im Bayern 2-Podcast „Lesungen“ nachgehört werden.

Dort zu finden sind außerdem Lesungen aus Ulrike Draesners Buch "Schwitters" sowie die Lesung aus Monika Helfers Buch "Die Bagage". Ein Interview mit Monika Helfer ist am Sonntag, 22. November 2020 ab 9.00 Uhr in der Sendung "Bayern 2 am Sonntagvormittag" zu hören. Ebenfalls am Sonntag um 12.30 Uhr sendet Bayern 2 den zweiten Teil der Lesung aus Ulrike Draesners "Schwitters". Mehr Informationen unter bayern2.de.