Leslie Mandoki Konzerterlebnis mit Weltstars im Ersten

Die Mandoki Soulmates spielen ihre "Hungarian Pictures" als Online-Konzert. Dabei musizieren die Künstler aus allen Teilen der Welt gemeinsam von zu Hause aus, sei es in ihrem eigenen Wohnzimmer in der 52nd Street in New York, am Strand in South Carolina oder im privaten Kellerstudio des eigenen Schlosses in Nordengland. Sie wurden live zusammengeschaltet, um dieses spektakuläre Online-Konzert zu ermöglichen. "Verunsicherung, Ratlosigkeit und auch die Spaltung in der Gesellschaft sind für uns alle schmerzhaft spürbar", sagt Musikerlegende Leslie Mandoki und sieht in der Corona-Krise "einen Charaktertest für uns alle".