Erstmals im deutschen Fernsehen Dokumentarfilm "Wir träumten vom Frühling"

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion herrschten in Russland Chaos und Inflation. Die Filmemacherin Xenia Sigalova kehrt nach fast 20 Jahren und ihrer Flucht in den Westen in das "neue" Russland zurück. Auf der Reise zu ihren Jugendfreunden erhält Xenia einen tiefen Einblick in das Leben der "Generation Perestroika". So entsteht ein Porträt der russischen Gegenwart jenseits der gängigen, medialen Klischees. Die BR-Koproduktion "Wir träumten vom Frühling" wird als deutsche TV-Erstausstrahlung auf dem Sendeplatz DoX - Der Dokumentarfilm am 21. Oktober 2020 um 22.45 Uhr gezeigt.