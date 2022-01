Lebenslinien "Willy Bogner – Durch Feuer und Eis"

Der Skirennläufer, Pionier der Sportmodebranche, Unternehmer und Filmemacher Willy Bogner feiert am 23. Januar seinen 80. Geburtstag. In der Sendereihe "Lebenslinien" gewährt er einen sehr persönlichen Einblick in sein bewegtes Leben. Das BR Fernsehen zeigt "Willy Bogner – Durch Feuer und Eis" am Montag, 17. Januar 2022, um 22.00 Uhr.