Das BR Fernsehen zeigt anlässlich des 70. Geburstages von Thomas Gottschalk am Montag, 11. Mai 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Thomas Gottschalk – Der Thommy von nebenan" über den wohl bekanntesten und beliebtesten Entertainer Deutschlands. Das Porträt von Thomas Gottschalk ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 7. Mai 2020 zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.

Angefangen hat alles im oberfränkischen Kulmbach. Hier wächst Thomas mit seinem Bruder und seiner Schwester recht behütet auf. Als Thomas 13 Jahre ist, trifft die Familie ein schwerer Schlag: Der Vater stirbt, und Thomas muss als Ältester das Familienoberhaupt ersetzen.

Je älter er wird, desto stärker zieht es ihn raus in die Welt. Nach der Schule studiert er in München Deutsch und Geschichte auf Lehramt und findet einen Job bei Bayern 3. Das ist der Beginn seiner beispielslosen Entertainer-Karriere, die in der Moderation der Samstagabendshow "Wetten, dass..?" gipfelt.

Auch privat ist Gottschalk glücklich. Er heiratet seine langjährige Freundin Thea, und die beiden bekommen 1982 einen Sohn. Vier Jahre später adoptieren sie ihren zweiten Sohn. Um dem Medienrummel zu entfliehen, zieht die Familie nach Kalifornien. Thomas führt ein Leben, um das ihn andere beneiden.

Doch 2010 gerät alles ins Wanken: Der Wettkandidat Samuel Koch verletzt sich schwer und sitzt seitdem im Rollstuhl. Daraufhin zieht sich Thomas Gottschalk aus der Sendung zurück, und es wird zunächst ruhig um ihn.

Erst als 2018 sein Haus in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrennt, seine Ehe in die Brüche geht und er mit einer neuen Frau an der Seite gesichtet wird, taucht er vermehrt wieder in den Schlagzeilen auf. Und anstatt sich nun mit 70 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden, ist er gefragt wie eh und je, und die Liebe seines Publikums trägt ihn auch heute.