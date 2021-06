Lebenslinien Najd, die Kapitänin vom Tegernsee

Najd Boshi wächst mit sechs Geschwistern in Aleppo auf. Schon früh orientiert sie sich an ihren Brüdern und lernt, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie studiert gegen den Willen ihrer Mutter, arbeitet dann in der Verwaltung der Universität und trennt sich mit zwei kleinen Kindern von ihrem Ehemann.

In Bayern angekommen, verbringt Najd fast ein Jahr in Asylbewerberheimen, bis sie am Tegernsee eine kleine Wohnung bezieht und endlich ihre Familie nachholen kann. In Tegernsee müssen sie nun ganz von vorne anfangen: andere Kultur, fremde Sprache, neues Leben. Um Geld zu verdienen, beginnt Najd als Kassiererin bei der Tegernseer Schifffahrt zu arbeiten. Zwei Jahre später bietet der Chef ihr an, den Bootsführerschein zu machen. Zunächst zögert sie. Doch sie nimmt das Angebot schließlich an. Für die 44-Jährige ist nun das wichtigste, dass ihre 18-jährige Tochter und ihr 14-jähriger Sohn auch ihren eigenen Weg gehen – in Sicherheit.