Lebenslinien Eine umweltbewusste Spargelbäuerin aus Abensberg

Das BR Fernsehen zeigt in der Sendereihe Lebenslinien am Montag, 20. März 2023, um 22.00 Uhr den Film "Vroni rettet den Spargelhof". Die einstige Floristin Vroni wollte eigentlich nie in die Landwirtschaft, doch die Erkrankung ihres Vaters zwingt sie dazu, in den Familienbetrieb einzusteigen. Dabei legt sie großen Wert auf umweltbewussten Spargelanbau ohne Plastikfolie. "Vroni rettet den Spargelhof" ist in der ARD Mediathek bereits ab Donnerstag, 16. März 2023 zu sehen. Am 20. März ist Veronika Röll zu Gast in der BR Abendschau.