Lebenslinien Miroslav Nemec - Der Tatortkommissar und ich

Miroslav Nemec ist deutschlandweit vor allem als Münchner Tatortkommissar Ivo Batic bekannt. Doch der Weg dahin war weit. Geboren in Jugoslawien, verbringt er einen großen Teil seiner Kindheit in Bayern bei einer Tante. Seine Zerrissenheit zwischen seiner alten und neuen Heimat und die Suche nach emotionaler Zugehörigkeit bestimmen viele Jahre lang sein Leben. Das Porträt anlässlich seines 65. Geburtstages ist zu sehen am Montag, 25. Juni um 22.00 Uhr im BR Fernsehen.

Miroslav Nemec wächst im Jugoslawien der 1950er-Jahre in einfachen Verhältnissen auf. Damit er es mal besser hat, gibt ihn seine Mutter zu wohlhabenden Verwandten nach Bayern. Doch weil sich die Eltern nicht einig sind, wird er bis zum zwölften Lebensjahr immer wieder zwischen Kroatien und Bayern hin- und hergerissen. Oft leidet er unter Heimweh. Doch Miroslav Nemec beißt sich durch, studiert am Mozarteum in Salzburg Musik und später Schauspiel in Zürich. Zunächst am Theater, dann beim Film hat er großen Erfolg und seit 1991 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Ivo Batic an der Seite von Udo Wachtveitl im Münchner "Tatort". Seine innere Heimat findet er erst mit 56 Jahren, als er mit seiner langjährigen Lebensgefährtin eine Familie gründet.



In „Miroslav Nemec – Der Tatortkommissar und ich“ zeichnet die BR-Regisseurin Birgit Eckelt diesen spannenden Lebensweg nach. Voller Humor und Emotion zeigt der Schauspieler weitgehend unbekannte Seiten von sich.