BR Fernsehen Lebenslinien: "Mein wildes Hundeleben"

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 27. Februar 2023, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Mein wildes Hundeleben". Der Film erzählt von Gerd Schuster und seinem erfolgreichen Hundezentrum in Mittelfranken. Doch sein Weg dahin war nicht immer leicht. Der Film ist bereits ab Donnerstag, 23. Februar 2023, online in der ARD Mediathek verfügbar. Am 24. Februar ist Gerd Schuster in der BR Abendschau zu Gast.