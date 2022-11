BR Fernsehen Lebenslinien: "Mein deutsches Familiengeheimnis"

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 14. November 2022, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Mein deutsches Familiengeheimnis". Der Film porträtiert das Leben von Gisela Heidenreich, die in einem Lebensborn-Heim in Norwegen zur Welt kam und die ihre Familiengeschichte eine Leben lang beschäftigte.

"Mein deutsches Familiengeheimnis" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 10. November zu sehen, online unter www.br.de/mediathek

Gisela Heidenreich weiß lange nicht, welch schweres Erbe auf ihr lastet. Sie wächst Mitte der 1940er-Jahre in Bad Tölz auf, als Halbwaise, so erzählt man ihr. Ihr Vater sei als Soldat in Russland gewesen und gelte als vermisst. Es ist nicht die einzige Lüge, die dem Mädchen aufgetischt wird.

Mit vier Jahren erfährt Gisela, dass ihre Mutter in Wahrheit ihre Tante ist. Denn ihre leibliche Mutter hat Gisela in einem Lebensborn-Heim in Norwegen zur Welt gebracht und sie dann bei ihrer Schwester in Oberbayern untergebracht. Als der Onkel aus dem Krieg heimkommt, schickt er sie zu ihrer echten Mutter. Sie muss Abschied nehmen von der vertrauten Familie und den Brüdern, die jetzt plötzlich nur noch Vettern sind.

Als 1947 Giselas Mutter von amerikanischen Soldaten verhaftet wird und monatelang erneut verschwindet, bricht ihre Welt ein weiteres Mal zusammen. Erst viel später erfährt sie, dass die Mutter eine der Hauptzeuginnen bei den Nürnberger Prozessen ist. Was hatte die Mutter mit den Nazis zu tun? Und was war der Grund für ihre Geburt in Oslo? Je älter Gisela wird, desto mehr versucht sie, hinter das Geheimnis ihrer Herkunft zu kommen.