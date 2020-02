Lebenslinien Jimmy Hartwig - Euch werd ich's zeigen

Jimmy Hartwig war ganz oben und ganz unten. Als Profi-Fußballer beim TSV 1860, dem HSV und der Nationalmannschaft hat er alles geschafft, was er sich als Kind erträumt hat. Doch dann kommt der Absturz. Es dauert, bis er wieder festen Boden unter den Füßen spürt und seinem Leben eine neue Wendung gibt. Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 23. März 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien ein Porträt des ehemaligen Profi-Fußballers. Der Film ist bereits ab Donnerstag, 19. März 2020 in der BR Mediathek zu sehen.