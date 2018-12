Lebenslinien Die Zirkus-Erbin

Als Dreijährige steht Jana Mandana Lacey-Krone erstmals mit ihrem Zwergpony in der Manege des Circus Krone in München. Sie selbst stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, doch die ungewöhnliche Liebe ihrer Eltern zum Zirkus bringt die junge Frau auf erstaunlichen Wegen dazu, die Nachfolge der Zirkus-Prinzipalin Christel Sembach-Krone anzutreten. Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 17. Dezember 2018, um 22.00 Uhr, in der Sendereihe Lebenslinien: "Die Zirkus-Erbin".