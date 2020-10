Lebenslinien Die Isarnixe - Ich schwimm die Probleme einfach weg

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 26. Oktober 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Die Isarnixe". Der Film erzählt vom Leben der 90-jährigen Münchnerin Marie-Luise Jordan, die bis heute ein Mitglied der "Isarnixen" ist, ein Team von Synchronschwimmerinnen, das sich im Jahr 1903 gegründet hat. "Die Isarnixe" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 22. Oktober 2020 zu sehen.