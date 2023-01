Lebenslinien Ali Güngörmüs – Mein Griff nach den Sternen

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 16. Januar 2023, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Ali Güngörmüs –Mein Griff nach den Sternen". Der Film porträtiert das Leben und Schaffen des Sternekochs, der mit 29 Jahren als erster Koch mit türkischen Wurzeln mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wird. "Ali Güngörmüs – Mein Griff nach den Sternen" ist in der ARD Mediathek bereits ab Donnerstag, 12. Januar 2023 zu sehen.