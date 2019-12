Lebenslinien Adele Neuhauser – Die Bibi vom Tatort und ich

Adele Neuhauser ist vor allem als die Wiener "Tatort"-Kommissarin Bibi Fellner bekannt. Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 20. Januar 2020, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien ein Porträt der Schauspielerin, das von den Höhen und Tiefen in ihrem Leben erzählt.

Die Schauspielerin Adele Nauhauser sagt von sich selbst, dass Rollen zu spielen ihr mehrfach das Leben gerettet hat.

Als Adeles Mutter nach der Trennung der Eltern mit einem ihrer Brüder auszieht, fühlt sich die damals Neunjährige oft einsam, gerät in tiefe Depressionen und versucht mehrfach, sich das Leben zu nehmen.



Mit 16 Jahren beschließt sie Schauspielerin zu werden und kann ihre intensiven Gefühle positiv umwandeln. Als Adele mit Ende 20 Mutter wird und mit ihrem Ehemann Zoltan in einem kleinen Dorf in Bayern lebt, scheint sie angekommen zu sein. Doch die emotionalen Achterbahnfahrten bleiben, sowohl mit ihrem Mann, als auch im Beruf.



Nach 25 Jahren zerbricht die Ehe und Adele zieht zurück nach Wien. Wieder ist sie auf sich alleine gestellt und wieder gibt ihr die Schauspielerei Kraft. Durch die Besetzung in "Vier Frauen und ein Todesfall" wird sie in Österreich vom Bühnen- zum Fernsehstar. Und mit ihrer Rolle als Bibi im Wiener "Tatort" geht es mit ihrer Popularität auch über die Landesgrenzen hinaus steil bergauf.



Als innerhalb kürzester Zeit Vater, Mutter und auch ihr Bruder sterben, muss Adele sich der neuen Einsamkeit stellen. Zum Glück gibt es ihren Sohn und ein kleines Enkelkind.