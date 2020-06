BR KLASSIK / Musikfest ION Lange Musiknacht zur Eröffnung der Orgelwoche in Nürnberg

Am 27. Juni startet das Musikfest ION, die Internationale Orgelwoche Nürnberg, mit einem ambitionierten Alternativprogramm in den Nürnberger Innenstadtkirchen als virtuellen Konzerträumen. Zu Beginn gibt es eine lange Musiknacht in St. Sebald mit einer Vielzahl von Musikerinnen und Musikern, darunter Katharina Bäuml, Markus Becker, Robin Peter Müller, Ann-Maria Hefele sowie die Ensembles Continuum und Polyharmonique – live übertragen per Videostream auf br-klassik.de/concert und in Facebook. Ein Audio-Mitschnitt ist am Dienstag, 30. Juni 2020 ab 20.05 Uhr auf BR-KLASSIK zu hören.