BR Fernsehen "Landfrauenküche" geht in die 13. Staffel

Veronika Röll (Niederbayern) – Montag, 8. November 2021, 20.15 Uhr In Sandharlanden, das liegt im niederbayerischen Landkreis Kelheim, lässt Veronika Röll (32) ihren Spargel ganz ohne Folie wachsen. Auf drei Hektar baut die Landwirtin weißen und grünen Spargel an, auf weiteren dreieinhalb Hektar noch allerlei anderes Gemüse. Alles, was sie anbaut, verkauft Veronika in ihrem Hofladen. Zusätzlich wecken sie und ihre Mutter Sieglinde auch vieles ein und machen aus ihrem Obst und Gemüse Saucen, Suppen, Eintöpfe oder Marmeladen. Veronika hat den Hof 2016 von ihrem Vater übernommen. Landwirtin war für Veronika eigentlich nie ein Traumberuf. Sie hatte als Floristin gearbeitet und würde das wohl immer noch tun, wäre ihr Vater nicht krank geworden. „Ich habe nicht groß überlegen müssen, für mich war es klar, dass ich in die Fußstapfen von meinem Papa steigen werde. Mein Vater war Landwirt aus Leidenschaft und das bin ich jetzt auch", sagt Veronika heute.

Julia Hausladen (Oberpfalz) – Montag, 15. November 2021, 20.15 Uhr Julia Hausladen (31) lebt mit vier Generationen auf dem Boierhof in Cham in der Oberpfalz. Dazu gehören ihr Mann Matthias und die gemeinsame Tochter Ronja, die Schwiegereltern Regina und Alex und Oma Maria. Der Bio-Hof der Familie Hausladen ist wirtschaftlich breit aufgestellt: Neben Ackerbau sowie Wald- und Wiesenwirtschaft gibt es eine große Schweinemast mit 270 Schweinen, eine kleine Rindermast und seit ein paar Jahren wird hier auch Gemüse angebaut. Im großen Hofladen vermarkten die Hausladens alles selbst. Julia kommt nicht aus der Landwirtschaft, sie hat nach der Schule eine Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk gemacht. Doch als sie mit 16 Jahren Matthias kennenlernt, ist ihr schnell klar, dass er der Mann fürs Leben ist. „Als Kind hab ich immer gesagt, ich werde mal Selbstversorger in Kanada. Aber jetzt ist es Cham in der Oberpfalz geworden“, lacht Julia.

Katharina Lerf (Schwaben) – Montag, 22. November 2021, 20.15 Uhr Auf dem Allgäuer Milchhof Lerf in Dennenberg lebt Katharina (35) mit ihrem Mann Michael und den gemeinsamen Kindern Pia, Johanna und Uli. Die Lerfs führen den Hof in vierter Generation, Katharina hat in den Betrieb eingeheiratet. Sie hatte hauswirtschaftliche Betriebsleitung gelernt und von der Landwirtschaft wenig Ahnung – bis sie Michi kennenlernte. Seit zehn Jahren lebt Katharina jetzt auf dem Hof. Es ist der einzige Betrieb in Bayern, der Vorzugsmilch produziert. Das ist Rohmilch, die nur gefiltert, abgekühlt, ansonsten aber unbehandelt ist. In ganz Deutschland gibt es noch 22 Betriebe, die Vorzugsmilch herstellen. In den Sommermonaten grasen die rund 100 Kühe täglich auf den Weiden, die direkt am Stall angrenzen. Im Winter sind sie im großen Außenklimastall und werden ausschließlich mit hofeigenem Heu gefüttert. Daher trägt die Bio-Milch auch die Bezeichnung „Heumilch“.

Josefine Reißaus (Oberbayern) – Montag, 29. November 2021, 20.15 Uhr Mit ihrer Form der Landwirtschaft haben Josefine Reißaus (58), genannt Fini, und ihr Mann Matthias einen Weg gefunden, artgerechte Tierhaltung, Naturschutz und wirtschaftliches Auskommen zu vereinen. Auf dem Reiserer Hof in Oberneukirchen im Landkreis Mühldorf hält die Familie Murnau- Werdenfelser Rinder in Mutterkuhhaltung und Wasserbüffel zur Landschaftspflege. Die Projektflächen, die Fini und Matthias mit ihren Tieren gegen Bezahlung bewirtschaften, müssten sonst maschinell gepflegt werden. Gegenüber Rasenmäher und Kettensäge haben die Tiere aber einen entscheidenden Vorteil: Sie fressen selektiv und ermöglichen so eine Artenvielfalt auf der Weide. Alle sechs Wochen werden ein bis zwei Ochsen geschlachtet. Um den Tieren den Weg zum Schlachthof zu ersparen, kommt der Metzger mit einer mobilen Schlachtbox auf den Hof. Fini verwertet alles von ihren Rindern, auch Fell und Horn. Das Fleisch vermarktet sie direkt am Hof.

Isabella Mereien (Oberfranken) – Montag, 6. Dezember 2021, 20.15 Uhr „Für mich hat Bierbrauen mit Riechen, Schmecken und Hören zu tun“, sagt Braumeisterin Isabella Mereien (37). Sie lebt mit ihrem Mann Markus und den Kindern Magdalena und Anton im oberfränkischen Memmelsdorf in der Nähe von Bamberg. Der Betrieb „Drei Kronen“ ist seit 1936 im Familienbesitz und hat eine jahrhundertealte Tradition. Die Brauerei gibt es seit 1457.

Die Brauerei haben Isabella und Markus komplett renoviert und umgebaut. Nur das Prunkstück des Sudhauses blieb unangetastet: das Kühlschiff, eine Art Kupferwanne, in der die gekochte Würze gekühlt und geklärt wird. Wenige Brauereien bedienen sich noch dieser traditionellen Methode.

Isabella braut eine Mischung aus traditionellen und modernen Biersorten, vom Lager bis zum Craftbeer.

Tanja Zeller (Mittelfranken) – Montag, 13. Dezember 2021, 20.15 Uhr Seit 1991 betreibt Tanja Zeller (49) mit ihrer Familie in Ipsheim im Landkreis Neustadt ökologischen Landbau. Neben Milch, Fleisch und Braugerste ist der Gemüseanbau einer der Schwerpunkte. Tanja hat den Hof ihrer Eltern zusammen mit ihrem Mann Hermann übernommen. „Ich wollte eigentlich Hebamme werden und nicht Landwirtin. Ich habe an meinen Eltern gesehen, wie anstrengend es ist, Landwirt zu sein“, sagt Tanja. Doch dem elterlichen Hof ging es finanziell sehr schlecht, ihre Eltern konnten ihn nicht mehr führen. Für Tanja war klar, sie muss den Hof übernehmen. Inzwischen ist der Betrieb gut aufgestellt, Zellers haben sogar in eine Photovoltaikanlage investiert und züchten unter anderem dievom Aussterben bedrohte Kuhrasse „Triesdorfer Tiger“ in Ammenkuhhaltung, das heißt, dass die Kälbchen nicht aus Tränkeimern gefüttert werden, sondern von einer Ammenkuh.