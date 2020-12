Finale bei Lucki Maurer Schwäbin siegt in der "Landfrauenküche"

Die Schwäbin Lena Zimmermann hat mit ihrem 3-Gänge-Menü ihre Mitkonkurrentinnen überzeugt. Mit erst 25 Jahren beweist sie in der 12. Staffel der „Landfrauenküche“, dass sie sich nicht nur als Landfrau behaupten, sondern auch hervorragend kochen kann: Mit ihren „Schweinebäckchen in Dunkelbiersoße“ erreichte sie in der Kategorie „Beste Hauptspeise“ die höchste Punktzahl. Ihre „Erdbeervariationen“ kamen bei den anderen Landfrauen so gut an, dass sie auch in der Kategorie „Beste Nachspeise“ gewann und damit die Gesamtsiegerin bei der „Landfrauenküche 2020“ ist.