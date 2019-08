11. Staffel im BR Fernsehen Landfrauenküche

In einigen bayerischen Regionen wurde er schon gesichtet: Der Landfrauenbus ist wieder unterwegs! Für die 11. Staffel der erfolgreichen BR-Reihe "Landfrauenküche" machen sich sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken auf, um einander kennenzulernen und sich zu bekochen. Dabei geht es auch um einen Wettbewerb: Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü? Startschuss für die neuen Folgen ist am Montag, 30. September 2019, um 20.15 Uhr. Die ersten sieben Folgen sind bereits vorab ab Freitag, 27. September 2019, für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Die Frauen laden reihum zu sich auf den Hof ein, bekommen Einblick in die Betriebe der anderen, und am Ende des Tages wartet das Menü, das sie – wie immer – kritisch, aber wohlwollend bewerten. Am Ende der Sommerreise steht fest: Wer ist die diesjährige Siegerin der "Landfrauenküche"? Wer erkochte sich die meisten Punkte? Was hat den Mitstreiterinnen am besten geschmeckt?

Neu in diesem Jahr: Vegetarische Kandidatin und "Nose to Tail"-Prinzip

Same procedure as every year? Nicht ganz. Denn heuer gibt es zwei neue Herausforderungen für die Landfrauen:

Zum einen ist eine Landfrau Vegetarierin. Das heißt: Alle Gastgeberinnen müssen ihr Menü so planen, dass es auch eine fleischlose Variante gibt. Für die Landfrauen, die in der Regel Tiere halten und das Fleisch, das von ihrem Hof kommt, auch für ihr Menü verwenden, ist das keine ganz einfache Aufgabe. Nur die Beilagen servieren und das Fleisch einfach weglassen? Das wäre zu wenig. Zumal es die Kategorie "Fleischlos glücklich" gibt, mit der die Vegetarierin das, was auf ihrem Teller liegt, bewertet.

Aber auch für das Fleischgericht gibt es heuer ein neues Bewertungskriterium: Stichwort "Nose to Tail". Das heißt: Die Frauen haben die Aufgabe, Teile vom Tier zu verwenden, die es früher oft gab, inzwischen aber von den Speisekarten verbannt wurden. Nicht die Filetstücke soll verkocht werden, sondern z. B. Wade, Innereien oder Beinscheiben. Teile vom Tier also, die – wenn man weiß, wie – genauso gut schmecken und den Respekt vor dem Tier, das getötet wurde, zum Ausdruck bringen.

Folge 1: Kristin Güllich (Mittelfranken) – Montag, 30. September 2019, 20.15 Uhr Kristin ist Metzgermeisterin aus Leidenschaft. Die Mittelfränkin stammt aus einem Familienbetrieb; schon ihr Opa und ihr Vater übten das Handwerk aus. Zunächst sah die 33-Jährige ihre Zukunft in einer Bank, merkte aber schließlich, dass sie zurück zu ihren Wurzeln wollte, und begann eine Lehre bei ihrem Vater. Daheim in Burk/Bruck (Landkreis Ansbach) ist ihr Mann Martin verantwortlich für eine Herde Pinzgauer-Rinder in Mutterkuhhaltung, 70 Tiere gilt es jeden Tag zu versorgen. Das Paar hat zwei Söhne, Bastian und Ben. Bald kommt weiterer Nachwuchs – das verrät Kristin den Landfrauen.