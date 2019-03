25. Internationale Kurzfilmwoche Regensburg Kurzfilmpreis des Bayerischen Rundfunks 2019

Am 20. März 2019 ist bei der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg der vom Bayerischen Rundfunk mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb vergeben worden. Die internationale Jury (Ludovic Chavarot, Makino Takashi, Nicolas Khabbaz) hat den dänischen Film "The Migrating Image" von Regisseur Stefan Kruse ausgezeichnet. Der Bayerische Rundfunk ist langjähriger Sponsor, das Bayern 2-Szenemagazin "Zündfunk" Medienpartner der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg, die in diesem Jahr von 13. bis 24. März stattfindet.