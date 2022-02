BR Fernsehen "Kunst + Krempel" kommt nach Coburg – jetzt bewerben!

Von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Mai 2022 wird im Schloss Ehrenburg in Coburg Deutschlands älteste Antiquitätensendung aufgezeichnet. Nach 1993 und 2006 ist "Kunst + Krempel" erstmals wieder zu Gast in der Vestestadt. Wer mehr über seine Schätze erfahren will, kann sich ab sofort bewerben. Es werden 18 Folgen produziert, die voraussichtlich ab Juli 2022 im BR Fernsehen und in der BR Mediathek zu sehen sein werden.

Es ist ein kleines Abenteuer, mit dabei zu sein. Denn wer weiß schon, ob sich ein Flohmarktfund als Schnäppchen, ein Gemälde vom Dachboden als verschollenes Meisterwerk oder der Diamantring der Großmutter nur als ein Imitat entpuppt? Bei "Kunst + Krempel" gibt es nur eine Garantie: fachlich ausgezeichnete Expertisen und gleichzeitig interessante Einblicke in die Art und Weise, wie die Kultsendung des BR Fernsehens entsteht.

"Schmuck & Silber": Premiere für zwei führende Expertinnen

Cornelie Holzach leitet das Schmuckmuseum Pforzheim – ein weltweit einzigartiges Museum zur Geschichte des Schmucks. Dieser fasziniert sie aufgrund seiner vielen Facetten, der großen Vielfalt an Techniken und Materialen und der Kulturgeschichte, die darin greifbar wird.

Jeanette Fiedler ist vereidigte Sachverständige für Schmuck und Geschäftsführerin der Stiftung Deutsches Diamant Institut in Pforzheim. Diamanten, Edelsteine, Schmuck und Silber begleiten sie schon seit ihrer Schulzeit, und sie findet es jedes Mal wieder spannend, beim Untersuchen etwas Neues zu entdecken – von nun an auch bei "Kunst + Krempel". In Coburg stehen die beiden Expertinnen aus der Goldstadt Pforzheim, dem Zentrum der deutschen Schmuckindustrie, zum ersten Mal als Expertinnen vor der Kamera.

Diese Expertinnen und Experten von "Kunst + Krempel" bewerten in Coburg Objekte aus insgesamt sechs Themengebieten: Freitag 27. Mai, vormittags: Glas

Dr. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Glasmuseum Hentrich, Düsseldorf

Christoph Bouillon, vereidigter Auktionator, Köln



Freitag 27. Mai, nachmittags: Möbel

Prof. Dr. Hans Ottomeyer, Kunsthistoriker, München

Eberhard Roller, Restaurator, Eberswalde



Samstag 28. Mai, vormittags: Religiöse Volkskunst

Dr. Frank Matthias Kammel, Bayerisches Nationalmuseum, München

Alexandra Ulrich, Kunsthistorikerin, München



Samstag 28. Mai, nachmittags: Schmuck, Silber

Cornelie Holzach, Schmuckmuseum im Reuchlinhaus, Pforzheim

Jeanette Fiedler, Stiftung Deutsches Diamant Institut, Pforzheim



Sonntag 29. Mai, vormittags: Spielzeug

Mathias Ernst, Spielmuseum, Soltau

Anke Wendl, Auktionatorin, Rudolstadt



Sonntag 29. Mai, nachmittags: Gemälde

Prof. Dr. Hans Ottomeyer, Kunsthistoriker, München

Dr. Herbert Giese, Kunsthistoriker, Wien



Für alle Bewerberinnen und Bewerber gilt: Wer eingeladen ist, bekommt garantiert eine exklusive Beratung durch die Expertinnen und Experten vor der Kamera.

Wo und wie bewerben?

Die Bewerbung mit Postanschrift, Telefonnummer, Fotos und Stichwort "Kunst + Krempel in Coburg" kann per E-Mail an kunstundkrempel@br.de geschickt werden. Allgemeiner Bewerbungsschluss ist Mitte April. Es empfiehlt sich jedoch eine frühzeitige Bewerbung, weil einzelne Themengebiete bei sehr großem Andrang schon früher geschlossen werden müssen. Maximal vier Objekte pro Themengebiet sind möglich. Alle Informationen für die Bewerbung gibt es online unter kunstundkrempel.de sowie auf Bayerntext Tafel 394.

Pro Themengebiet werden etwa 14 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen (jeweils mit einer Begleitperson). Jeder und jede Eingeladene erhält einen eigenen Termin und nimmt in einem Wartebereich Platz, bis die Beratung durch die Expertinnen und Experten vor der Kamera folgt. Auf das Publikum im Saal muss pandemiebedingt leider verzichtet werden, ebenso auf die Vorauswahl vor der Aufzeichnung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen Für die Aufzeichnung der Sendung gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln und besondere Sicherheitsmaßnahmen (mehr dazu online unter kunstundkrempel.de).

Ausstrahlung im BR Fernsehen

In Schloss Ehrenburg werden rund 18 Folgen der Antiquitätensendung aufgezeichnet. Die neuen Folgen sind voraussichtlich ab Anfang Juli 2022 im BR Fernsehen und in der BR Mediathek zu sehen.

Ausstrahlungstermin der Sendung im BR Fernsehen ist Samstagabend von 19.30 bis 20.00 Uhr und schon vorab, ab Donnerstag 16.00 Uhr, in der BR Mediathek. (Wiederholung: jeden Samstag von 14.30 bis 15.00 Uhr in 3sat und jeden Sonntag von 16.00 bis 16.30 Uhr in ARD-alpha).

"Kunst + Krempel" – die Sendung In den über 35 Jahren ihres Bestehens hat "Kunst + Krempel", die Antiquitätensendung des BR Fernsehens, Kultstatus erlangt. Die Sendung lebt von der Wissensvermittlung, aber auch von der Spannung und den Emotionen, die mit der Begutachtung der Objekte verbunden sind. Fundament der Sendung ist das Wissen der Expertinnen und Experten und die Zeit, die sie sich für die Beratung nehmen. Aber auch die Erzählungen und Erwartungen der Besitzerinnen und Besitzer spielen eine wichtige Rolle.

Was wurde bei "Kunst + Krempel" schon entdeckt?

U. a.: Ein als verschollen gegoltenes Gemälde "Rathausplatz Breslau", Hauptwerk des Romantikers Eduard Gaertner. Heute im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, Wert: ca. 500.000,- €

Ein Pastell des Berliner Malers Lesser Ury, Großstadtszene um 1910. Versteigert am 25.6.2014 für umgerechnet 190.000,- €

Ein Landschaftsbild des mexikanischen Malers José Maria Velasco von 1884. Versteigert am 28.5.2014 für umgerechnet 212.000,- €

Eine Gouache, Entwurf zu Luis Trenkers Buch "Meine Berge" von Alfons Walde. Versteigert am 10.12.2016 für 72.000,- €

Ein zuvor verschwunden geglaubter Anhänger des Bauhauskünstlers Naum Slutzky, Wert: 50.000,- €