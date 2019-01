Antiquitätensendung "Kunst + Krempel" kommt nach München

Es ist schon ein kleines Abenteuer mit dabei zu sein. Denn wer weiß schon, ob ein Flohmarktfund sich als Schnäppchen, ein Gemälde vom Dachboden als verschollenes Meisterwerk oder der Verlobungsdiamant nur als ein Imitat entpuppt. Bei "Kunst + Krempel" gibt es lediglich eine Garantie: fachlich ausgezeichnete Expertisen und gleichzeitig interessante Einblicke in die Art und Weise, wie die Kultsendung des BR Fernsehens entsteht.

Nach zehn Jahren kommt "Kunst + Krempel" Anfang März dazu wieder nach München, in den Hubertussaal von Schloss Nymphenburg. Etwa 20 Folgen entstehen hier in drei Tagen, rund zehn Stunden Programm. Bewerben kann sich dafür jeder. Dabei muss das zu begutachtende Objekt auch nicht immer ein jahrhundertealtes Gemälde sein, auch eine alte Schreibtischlampe oder ein Stuhl könnten Schätzchen sein. Denn im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 steht auch das Themengebiet Design mit auf dem Programm.

Die Experten von "Kunst + Krempel" bewerten Objekte aus insgesamt sechs Themengebieten: Schmuck und Silber, Gemälde, Design, Möbel, Religiöse Volkskunst und Skulpturen. Pro Themengebiet werden etwa 40 Bewerber eingeladen (jeweils mit bis zu zwei Begleitpersonen). Rund 20 Objekte pro Themengebiet werden dann vor der Kamera begutachtet, aber auch für die anderen ist eine persönliche Beratung durch das "Kunst + Krempel"-Team garantiert.

Interessierte Antiquitätenbesitzer müssen sich bis spätestens Freitag, 22. Februar 2019, beim BR Fernsehen bewerben (maximal vier Objekte pro Themengebiet sind möglich).

Wo und wie bewerben?

Die Bewerbung mit Postanschrift, Telefonnummer, Objektfotos und Stichwort "Kunst + Krempel in München" kann per Email an kunstundkrempel@br.de oder per Post an BR Fernsehen, Kunst + Krempel, 81011 München geschickt werden. Weitere Informationen gibt es auf Bayerntext Tafel 382 sowie online unter kunstundkrempel.de.

Kunst + Krempel: die Sendung

In den mehr als 30 Jahren ihres Bestehens hat "Kunst + Krempel", die Antiquitätensendung des BR Fernsehens, Kultstatus erlangt. Die Sendung lebt von der Wissensvermittlung, aber auch von der Spannung und den Emotionen, die mit der Begutachtung der Objekte verbunden ist. Fundament der Sendung sind unverändert das Wissen der Expertinnen und Experten und die Zeit, die sie sich für die Beratung nehmen. Aber auch die Erzählungen und die Erwartungen der Besitzer spielen eine wichtige Rolle.

In Schloss Nymphenburg werden 20 Folgen der Antiquitätensendung aufgezeichnet. Ausstrahlungstermin der Sendung im BR Fernsehen ist jeden Samstagabend von 19.30 bis 20.00 Uhr (Wiederholung: jeden Samstag von 14:00 bis 14:30 Uhr in 3sat und jeden Sonntag von 16:00 bis 16:30 Uhr in ARD-alpha).

Was wurde bei "Kunst + Krempel" schon entdeckt? U. a.: Ein als verschollen gegoltenes Gemälde, Hauptwerk des Romantikers Eduard Gaertner "Rathausplatz Breslau", heute im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, Wert: ca. 500.000,- €



Ein Pastell des Berliner Malers Lesser Ury, Großstadtszene um 1910. Versteigert am 25.6.2014 für umgerechnet 190.000,- €



Ein Gemälde des mexikanischen Malers José Maria Velasco von 1884. Versteigert am 28.5.2014 für umgerechnet 212.000,- €



Eine Gouache, Entwurf zu Luis Trenkers Buch "Meine Berge" von Alfons Walde. Versteigert am 10.12.2016 für 72.000,- €



Ein bislang verschwunden geglaubter Anhänger des Bauhauskünstlers Naum Slutzky, Wert: 50.000,- €